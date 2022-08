Days Gone : pas de suite, mais une adaptation au cinéma, premiers détails

Si une suite à Days Gone semble compromise, Sony Interactive Entertainment n'a pas l'intention de bazarder la licence par la fenêtre. Selon le très bien informé Deadline, une adaptation au cinéma du jeu open world sur fond d'invasion de zombies est dans les cartons du côté de chez Sony PlayStation Productions. Il faut dire que depuis le succès de Uncharted avec Tom Holland (402 millions de dollars au box office), il y a de quoi être conforté à l'idée de transposer ses plus belles licences jeux vidéo vers le 7ème Art. Selon Deadline toujours, c'est l'acteur Sam Heughan (vu dans Outlander) qui aurait été casté pour incarner Deacon St.Jones, tandis que l'écriture du scénario aurait été confié à Sheldon Turner, nommé aux Oscars pour Up In the Air avec George Clooney en 2009. Toujours selon Deadline, ce Days Gone pour le cinéma serait un vibrant hommage aux films de motos, tandis qu'une histoire d'amour serait le fil rouge, avec en toile de fond, une société ravagée par les zombies. En attendant, il y a déjà la série The Last of Us par HBO et un film Gran Turismo qui sont prévus aussi.