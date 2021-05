Test Days Gone : le jeu sur PC est-il vraiment la superior version ?

Le Test

Bend Studio revient de loin ! Avant d'être rachetée par Sony en l'an 2000, cette société était surtout connue pour être à l'origine de Bubsy 3D, l'un des plus mauvais jeux de la première PlayStation. Voilà qui fait tache sur un CV et qui n'aide pas à avoir bonne presse auprès des joueurs et des critiques professionnels. Pourtant, la sortie de Days Gone sur PS4 en avril 2019 est venue rebattre les cartes. Cet open world ne manquait vraiment pas de qualités et a su s'attirer les faveurs d'un large public. C'est aujourd'hui au tour des joueurs PC de pouvoir profiter de cette aventure qui, comme il se doit, revêt ses plus beaux atours pour l'occasion.

Avec son cœur de rocker et sa moto de biker, Deacon St John parcourt un Oregon post-zombification à la recherche de sa femme. Récolte de ressources nécessaires à la survie, affrontements armés avec des gangs ennemis, et abattage d'infectés à la chaîne forment son quotidien, et donc celui du joueur. Pour plus de détails sur tout ce qui concerne le fond de l'aventure, n'hésitez pas aller (re)lire notre test de la version PS4, écrit par le prolixe Maximilien. Deux ans plus tard, sa prose reste parfaitement valable car la version PC qui nous intéresse aujourd'hui est quasiment identique à sa grande sœur en termes de contenu. Pour les plus réfractaires à la lecture, précisons seulement que Days Gone est un open world AAA très classique, qui emprunte beaucoup aux références du genre. Sa principale originalité provient de la présence de hordes de zombies, qui représentent un danger bien réel. En effet, ces groupes regroupent plusieurs centaines d'individus, qui sont en plus parfaitement capables de courir, contrairement à la tradition du genre. Utiliser l'environnement, des pièges et des armes avancées s'avère alors nécessaire pour espérer venir à bout de ces troupeaux de l'enfer !







A l'époque de sa sortie sur PlayStation, certains joueurs et journalistes n'avaient guère apprécié le jeu, qui était effectivement handicapé par d'importantes chutes de framerate sur PS4 classique, et une bonne quantité de bugs plus ou moins gênants sur les deux versions de la console. Sonnez hautbois, résonnez musettes, tous ces problèmes appartiennent au passé. La version PC ne présente plus de bugs honteux, le framerate n'est plus bloqué et peut donc monter aussi haut que votre machine le lui permettra (bye bye les 30 images par seconde), et il en va de même pour la résolution. Le combo 4K / 60 FPS est donc parfaitement envisageable sur les configurations récentes. Petit bémol toutefois : le jeu n'a manifestement pas été développé en partenariat avec Nvidia, et il fait donc l'impasse sur le raytracing et le DLSS.





UNE VERSION PC QUI NE DEACON PAS





Ces broutilles mis à part, nous avons droit à une véritable version PC, qui ne se sert pas de ses origines console pour justifier maladroitement une quelconque fainéantise. Le jeu supporte par exemple les écrans 21:9, ce qui lui va d'ailleurs plutôt bien. Qu'il s'agisse de magnifier encore plus ses superbes panoramas ou d'afficher simultanément tous les zombies d'une horde, le format ultra-large s'avère relativement pertinent ici. Du côté des contrôles, toutes les manettes sont supportées, ainsi que le couple clavier/souris. Souple et réactif, Days Gone adapte automatiquement les icônes affichées à l'écran lorsque l'on passe d'un périphérique à un autre. Rappelons que certains jeux purement PC font encore l'impasse sur ce genre de détails… Les options graphiques sont quant à elle suffisamment nombreuses pour affiner au mieux l'image en fonction de votre machine. Distance de rendu des feuillages, qualité des ombres, de la géométrie, de l'éclairage, des nuages ou encore des textures répondent ainsi à l'appel. En mettant tout à fond, on obtient évidemment un résultat bien plus riche et précis que ce qu'affichait la version PS4.









Le mode photo de 2019 a également été amélioré pour l'occasion. Il met à profit la puissance de nos machines en nous proposant un multiplicateur de résolution, capable de calculer la capture finale dans une résolution jusqu'à huit fois supérieure à celle du jeu. Nous avons testé cette option alors que le jeu tournait en 2560x1440 pixels et avons obtenu sur notre disque dur un cliché en 17049x9590 pixels ! Le x8 n'y est pas tout à fait, mais le résultat reste tout de même très impressionnant, et suffisamment élevé pour à peu près tous les usages envisageables. Enfin, au delà des considérations techniques, précisons que cette version PC de Days Gone inclut d'emblée les contenus téléchargeables gratuits qui étaient apparus au fil du temps sur PS4. Ainsi, le mode survie, le mode challenge et le new game plus sont ici disponibles d'emblée.