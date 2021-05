Days Gone : la version PC sort aujourd'hui, un trailer en 4K à regarder avec un écran ultra large

aux de rafraîchissement débloqué, affichage personnalisable (niveau de détail plus élevé, distance d'affichage de la végétation entre autres), compatibilité clavier/souris, jouer avec une manette PlayStation ou un pad tiers font également partie des options pensées par les développeurs de Bend Studio.







Pour mémoire, le jeu coûte 49,99€ sur Steam et l'Epic Games Store, et contient d'office les dernières mises à jour déployées sur PS4 (New Game +, difficulté Survie, mode "Défi", customisation de la moto de Deacon St. John). Days Gone est d'abord sorti sur PS4 le 26 avril 2019.





On le sait depuis un petit moment maintenant : c'est à partir d'aujourd'hui que Days Gone est disponible sur PC. Pour marquer le coup, Sony Interactive Entertainment propose un trailer en 4K à regarder avec un écran ultra large. Un moyen astucieux de rappeler que cette version permet de profiter de aventures de Deacon St. John au format 21:9, sans oublier le mode "Photo" super résolution d'où sont issues les images diffusées il y a peu . T