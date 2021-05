Days Gone : des nouvelles images sur PC avec le mode "Photo", c'est ultra détaillé

ultra larges, on a également droit à quelques clichés adaptés au format 21:9.

Disponible en précommande sur Steam et l'Epic Games Store au prix de 49,99€, le jeu comprendra toutes les dernières mises à jour proposées sur PS4 (New Game +, difficulté Survie, mode "Défi", customisation de la moto de Deacon St. John). Enfin, n'oublions pas de rappeler les propos tenus par John Garvin (le scénariste et directeur créatif de Days Gone) qui estime que si Days Gone 2 ne verra pas le jour, c'est avant tout la faute aux joueurs."Si vous aimez un jeu, mais putain, achetez-le plein pot !, avait-il expliqué au micro de David Jaffe le mois dernier. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai entendu des joueurs dire : 'Je l'ai acheté à prix réduit, je l'ai choppé sur le PlayStation Plus', ou des trucs du genre. Vous ne pouvez pas savoir [si c'est un bon jeu ou pas], mais dans ce cas, ne vous plaignez pas qui n'a pas été soutenu dès sa sortie n'a pas de suite." Une prise de position qui avait fait coulé beaucoup d'encre sur la Toile.