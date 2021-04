Days Gone 2 : les fans se mobilisent et lancent une pétition pour que le jeu se fasse

Depuis que Jason Schreier a jeté son pavé dans la mare il y a 10 jours, il ne se passe plus une journée sans que Days Gone 2 fasse l'objet d'une spéculation, que ça soit auprès des joueurs ou par le biais des développeurs. Et il semblerait que du côté de Bend Studio, on ait décidé de faire appel à la communauté pour se faire entendre auprès de Sony Interactive Entertainment. Dernièrement, c'est une pétition qui a été lancée sur le site Change.org pour renverser la vapeur et prouver que Days Gone 2 est un jeu qui mérite d'exister. Pour l'heure, au moment où l'on écrit ces lignes, un peu moins de 45 000 signatures ont été récoltées, ce qui a même poussé Jeff Ross, l'ancien Game Director du jeu, a partagé la pétition et à croire qu'il est possible de faire changer les choses. Après tout, Zack Snyder a réussi à obtenir gain de cause après plusieurs années de lutte et de persévérance sur les réseaux sociaux. Evidemment, il va falloir plus que 45 000 signatures pour que Sony Interactive Entertainment daigne s'y intéresser, et il faudra sans doute plusieurs années pour que les choses se concrétisent si changement de position il y a...