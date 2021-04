Days Gone 2 : le jeu s'est fait recaler par Sony, la grosse révélation de Jason Schreier

Ceux qui pensaient que Days Gone 2 était en développement sur PS5 peuvent faire une croix dessus. En effet, Jason Schreier (via Bloomberg ) révèle aujourd'hui que Sony Interactive Entertainment a tout simplement recalé les développeurs de Bend Studio quand ils sont venus pitcher la suite des aventures de Deacon St. John. Une décision qui a de quoi surprendre, car même si la presse n'a pas été aussi dithyrambique qu'avec The Last of Us 2, certains considèrent Days Gone comme largement sous-côté par rapport à d'autres productions du même genre. Et puis, il ne faut pas oublier que le jeu a été rentable, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que les facteurs économiques font souvent office de priorité.En fait, c'est le développement chaotique du premier épisode qui aurait poussé Sony Interactive Entertainment à ne pas donner son feu vert, ce dernier préférant demander à une partie des équipes de Bend Studio de travailler avec Naughty Dog sur un jeu orienté multi. Quant à l'autre partie, toujours d'après les confidences de Jason Schreier, elle se serait vu confier le développement d'un nouvel Uncharted sous la supervision de Naughty Dog. Certains cadres de Bend Studio, absolument pas emballés par l'idée, auraient décidé de quitter le navire. Quant aux autres, craignant de se faire absorber à terme par Naughty Dog, ont fait des pieds et des mains pour que le projet leur soit retiré. Une requête auquel Sony Interactive Entertainment a décidé d'accéder en mars dernier.Aujourd'hui, Bend Studio est à l'oeuvre sur son propre jeu, tandis que l'on ignore si ce mystérieux Uncharted restera à jamais dans un carton ou sera refilé à un autre studio.