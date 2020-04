Days Gone : surprise, une version PC vient d'être repérée sur Amazon France

C'est désormais officiel : Sony compte s'ouvrir un peu plus aux autres plateformes et le premier exemple de cette initiative n'est autre que l'arrivée prochaine d'Horizon Zero Dawn sur PC , une grande première dans l'histoire de PlayStation. Forcément, on se demande bien quelles autres exclusivités iconiques pourraient débarquer : des indices laissaient penser un temps que Dreams suivrait la tendance et, aujourd'hui, c'est le forestier Days Gone qui éveille notre curiosité.Pour ainsi dire, Amazon France, rien que ça, vient de créer la fiche du jeu sur PC depuis son site officiel : la page n'indique pas beaucoup d'informations et le nom semble même incomplet mais les faits sont là... et attirent forcément l'intention. Nous ne sommes bien évidemment pas à l'abri d'une erreur humaine et l'on patientera donc sagement pour une officialisation ou un démenti en bonne et due forme.Pour rappel, Days Gone est sorti il y a un an, uniquement sur PS4, et nous contait l'histoire de Deacon St John, motard et vilain garçon meurtri par la mort de sa bien-aimée. Lâché dans la nature sauvage de l'Oregon, notre biker devait alors survivre par tous les moyens possibles dans un monde dévasté par une épidémie sans précédent. Notre test est disponible en cliquant ici