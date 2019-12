Gran Turismo : le Laguna Seca fait son grand retour et 7 voitures arrivent dans la nouvelle update

Ford GT '17 (N700)

'17 (N700) Porsche 911 Carrera RS Club Sport (993) '95 (N300)

(993) '95 (N300) Toyota Crown Athlete G ’13 (N300)

’13 (N300) Volkswagen Golf I GTI '83 (N100)

'83 (N100) Toyota Crown Athlete G Safety Car (N300)

(N300) Renault Sport Mégane R.S. Trophy Safety Car (N300)

(N300) Dodge Charger SRT Hellcat Safety Car (N700)





Cette mise à jour 1.50 sera disponible dès demain, 18 décembre 2020. Vous savez ce qui vous reste à faire.

Polyphony Digital ne faillit pas à sa tâche, c'est-à-dire alimenter continuellement son précieux Gran Turismo Sport avec l'aide de mises à jour massives : celle du mois ne fait pas semblant en apportant un tas de contenus, dont certaines parties devraient raviver certains souvenirs aux fans de la bonne heure. On parle bien évidemment du grand retour du Laguna Seca, un circuit mythique qui s'était malheureusement avéré absent dans cet opus résolument multijoueur.En plus de 7 nouvelles manches pour la GT League - 2 pour chaque section, c'est-à-dire Débutant, Amateur, Professionnel et Endurance - les joueurs auront aussi l'honneur de voir débarquer sept nouvelles voitures, que voici :