PS4 : au Japon, la console atteint les 9 millions d'unités vendues et fait mieux que la PS3

Sortie le 22 février 2014 au Japon, soit quelques mois après son arrivée en Amérique du Nord et sur le Vieux Continent, la PS4 connaît un véritable succès sur l'archipel malgré l'ascension écrasante de la Switch depuis son arrivée. À vrai dire,(9,06 millions très exactement selon le magazine Famitsu) :Il faut dire que le débarquement de Final Fantasy VII Remake la semaine dernière, exclusivité PS4 (du moins, pour le moment) de Square-Enix, a particulièrement aidé puisqueC'est toujours ça de pris, très clairement.Rappelons que d'un point de vue mondial, la PS4 est une réussite étincelante avec presque 110 millions de machines vendues : la Switch n'a pas à rougir non plus avec 50 millions de ventes mais sur une période bien plus courte, la console hybride de Nintendo n'étant sortie qu'en 2017. Toujours à titre de comparaison, la PS3 s'est écoulée à 87 millions d'unités sur l'entièreté de son existence.