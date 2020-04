Nintendo : les ventes de la Switch basculent au Japon, et pour cause

La pandémie du coronavirus oblige tous les acteurs du marché vidéoludique à prendre des mesures plus ou moins drastiques : Sony a par exemple repoussé son très attendu The Last of Us 2 (et peut-être même Ghost of Tsushima ) et Nintendo, lui, a dû stopper les ventes de sa Switch au Japon pendant une semaine. Un geste annoncé en amont par Big N et découlant directement des problèmes de production, confinement oblige. Du coup, les chiffres des charts japonais fraîchement livrés concernant la semaine du 6 au 12 avril sont sans équivoque : les ventes de la Switch se sont écroulées avec "seulement" 25 313 preneurs, laissant Sony reprendre la main avec 79 059 PS4 écoulées. Loin derrière, on retrouve la 3DS avec 1 614 ventes puis la Xbox One. Bien sûr, ramenés à l'année, les scores sont indiscutables et Nintendo demeure le grand gagnant de cette fin de génération.Au passage, si l'état du marché nippon vous intéresse, les scores du lancement de Final Fantasy VII Remake viennent également d'être révélées et sont disponibles ici