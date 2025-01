Nintendo Switch 2 : l'annonce officielle serait imminente, aucun jeu ne serait montré en revanche

Alors que le CES de Las Vegas a fini par tout révéler de la prochaine Nintendo Switch 2, de nouvelles rumeurs annoncent la présentation officielle de la prochaine console du fabricant japonais. Ces nouveaux bruits de couloir ont été divulgués par le podcasteur Nate the Hate, qui avait précédemment révélé les plans d'édition multiplateforme de Microsoft, mais le journaliste Tom Warren du site The Verge a également confirmé que Nintendo allait sortir de son silence cette semaine. Il fallait d'ailleurs une réaction de la part de la firme de Kyoto, surtout après tous ces leaks et ces mock-up qui se sont baladés tranquillement dans les plus grands salons hi-tech de la planète. D'après nos deux insiders, c'est ce jeudi 16 janvier que Nintendo va donc officiellement présenter sa Nintendo Switch 2, mais qu'il s'agira uniquement d'un reveal hardware et que les jeux seront dévoilés dans un autre Nintendo Direct, possiblement au mois de mars. Dans tous les cas, cette annonce officielle hardware de la Switch 2 mettra enfin un terme aux spéculations autour du form facture de la console, son nom officiel et sans doute sa date de sortie. Aux dernières nouvelles, ce serait le 3 avril 2025 sa mise sur le marché...