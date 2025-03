Et Nintendo inventa les cartouches Switch virtuelles qui se prêtent, tout savoir de cette nouvelle fonctionnalité

Jamais le dernier pour inventer de nouveaux concepts et se faire ensuite recopier par toute l'industrie, Nintendo vient de lever le voile sur les cartouches de jeux virtuelles. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle fonctionnalité qui prépare le terrain à l'arrivée de la Nintendo Switch 2 et de sa rétrocompatibilité avec sa grande soeur de 2017. L'idée est donc de pouvoir gérer ses jeux au format numérique, ceux qu'on a téléchargé sur le Nintendo eShop, et qu'on va pouvoir prêter à n'importe qui possédant une Switch 1 ou une Switch 2.En gros, avec le logiciel qui est intégré avec cette nouvelle cartouche, on peut choisir à l'envi les jeux numériques qu'on peut installer sur cette cartouche et y jouer sur une autre console. Il va falloir cependant être connecté localement les deux machines pour que cela fonctionne et petite précision très importante, le prêt du jeu ne fonctionne que durant deux semaines, après quoi le jeu est automatiquement rendu. Cette fonctionnalité sera disponible à partir de la fin du mois d'avril sur Nintendo Switch via une mise à jour de la console.