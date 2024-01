Nintendo Switch 2 : la date révélée accidentellement par le communiqué d'une société au CES 2024 ?

Des rumeurs sur la Nintendo Switch 2, ou plutôt la prochaine console de Nintendo, il y en a une tripotée, on ne vous apprend rien. A tel point qu'il est difficile aujourd'hui de prendre au sérieux le moindre bruit de couloir. Cependant, un communiqué de presse en provenance du CES 2024 de Las Vegas de la société Ai Shark (anciennement connue sous le nom de GameShark) pourrait bien nous donner des indices plus concrètes. En effet, Ai Shark a profité du CES 2024 de Las Vegas pour annoncer le retour de la marque GameShark et qu'elle sera relancée en septembre 2024. Une fenêtre de sortie qui, selon la société, "doit coïncider avec la sortie de la Nintendo Switch 2".







Pour rappel, GameShark était une marque connue pour créer divers appareils permettant d'utiliser des codes de triche. Avec cette envie de renouveau et de changer de nom, Ai Shark va faire appel à I'IA pour améliorer son logiciel et ainsi mieux aider "les joueurs à améliorer leur gameplay au fil du temps". Ai Shark précise que son logiciel n'a pas été conçu pour être un outil de triche, mais plutôt qu'il "se concentre sur l'aide aux individus pour améliorer leur gameplay au fil du temps". Le communiqué de presse indique d'ailleurs que le public-cible est celui des joueurs occasionnels. Todd Hays, fondateur d'Ai Shark, déclare que "Altec Lansing est leur premier partenaire de licence de périphériques, et qu'ils les aiderons à conquérir une part importante du marché des casques de jeu vidéo de 2,5 milliards de dollars. Cela marque le début d'une série de partenariats technologiques AI Gaming qui amélioreront l'écosystème de jeu pour les joueurs. mondial."



A ce stade, Nintendo s'est évidemment tenu loin de ces rumeurs qu'ils n'ont pas commenté, mais selon Digital Trends et Jason Schreier (de Bloomberg), les déclarations d'Altec Lansing ne sont en réalité que des suppositions effectuées sur la base de conversation internes dans le milieu, et en rien une information qui aurait été malencontreusement leakée. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre une prise de parole officielle de la part de Nintendo pour en avoir le coeur net. En attendant, ce ne sont que des spéculations.