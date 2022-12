Nintendo aurait annulé l'idée de sortir une Switch Pro, Digital Foundry fait des révélations

Cela fait des années que des rumeurs autour d'une éventuelle Nintendo Switch Pro circulent sur les Internets. Entre les analystes de comptoir, les insiders sûrs de leur coup (coucou Bloomberg) et les bruits de couloir, chacun y est allé de son petit scoop grâce à des sources proches du dossier pour affirmer que Nintendo était bel et bien en train de travailler sur une mise à jour technique de sa consoles hybride. Si la sortie du modèle OLED a anéanti pas mal l'espoir de voir débarquer cette machine boostée, les propos de John Lineman de Digital Foundry viennent tout simplement éteindre cette probabilité. En effet, lors du dernier DF Direct sur la chaîne YouTube Digital Foundry, John Lineman balance que Nintendo n'a plus en tête de commercialiser cette fameuse Nintendo Switch Pro dont tout le monde en parle. Cette information, il la tient de plusieurs développeurs qui lui auraient bien confirmé qu'une Switch de milieu de génération était prévue à un moment donné, mais que cela ne soit plus du tout dans les tuyaux.





Si Lineman protège évidemment ces sources, on sait pertinement que ce dernier entretient des contacts étroits avec de nombreux développeurs, compte tenu du travail effectué par la chaîne, sachant que l'équipe de Digital Foundry obtient même un accès privilégié pour du nouveau matériel afin de fournir des aperçus détaillés des spécifications matérielles. De même, il faut rappeler que Nintendo n'est pas un adeope des mises à jour techniques de ses machines contrairement à Sony et à Microsoft. Sans compter qu'en 2023, on va entrer dans la sixième année d'existence de la Nintendo Switch et qu'il semble assez naturel que la prochaine machine de la firme de Kyoto soit davantage le successeur de la Switch plutôt qu'un nouveau modèle plus puissant en termes de hardware. Reste à savoir ce que sera le prochain coup de Nintendo ? Va-t-il gardé le concept de la machine hybride, mi-console de salon mi-console portable ? Il n'est pas interndit que géant japonais trouvera une nouvelle façon de nous surprendre...