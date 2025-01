Nintendo Switch 2 : un mock-up dévoilé au CES de Las Vegas par un accessoiriste, les rumeurs confirmées

Des images de la Nintendo Switch 2 ont été révélées sur le site officiel du fabricant Genki, une société bien connue pour ses nombreux accessoires dans le jeu vidéo. Et c'est sur son stand au CES de Las Vegas que cette société a décidé de tout balancer. D'ailleurs, ce sont nos confrères de Numerama qui ont filmé ces images sur le stand de Genki, qui leur a même donné la date de sortie de la prochaine console de Nintendo. Quelques jours seulement après les fuites de ce Noël sur la carte-mère, la puce NVIDIA, les Joy-Con magnétiques, les fonctionnalités inédites, les fuites continuent, se multiplient et surtout se vérifient. Il ne reste plus grand chose à découvrir côté hardware pour la Nintendo Switch 2 et une question nous brûle tous les lèvres : mais que fait Nintendo ?

Cela fait 24h à peine que le CES 2025 de Las Vegas a donné son coup d'envoi. Il y a eu la conférence habituelle de NVIDIA qui a présenté ses nouvelles cartes graphiques, séries 5000, mais aussi celle de Sony Group Corporation qui a présenté pas mal de choses, et pas uniquement du hardware et du jeu vidéo. On a eu le droit à des annonces ciné / séries télé, mais aussi une voiture électrique. Mais depuis quelques heures, les journalistes et les professionnels peuvent déambuler dans le salon et donc découvrir les nouveautés que les constructeurs et fabricants ont à nous montrer pour 2025 et les années à venir. Nintendo n'est pas sur place, mais Nintendo est au cœur de tous les sujets... Il faut dire que le constructeur est au milieu d'un énorme leak depuis quelques semaines, autour de ce qu'on appelle encore la Nintendo Switch 2. Nintendo a annoncé sa sortie en 2025, avec une annonce en début d'année, mais pour le moment, le constructeur japonais reste bien silencieux. Une absence de communication qui laisse le champ libre aux fuites, puisque vraisemblablement, la console est déjà prête.









Sur plusieurs stands du CES de Las Vegas, des accessoiristes présentent discrètement les futurs accessoires de la prochaine console de Nintendo, avec en prime la présence d'une maquettes de la console qui, ou mock up pour reprendre un terme bien de notre industrie et selon les propriétaires, il s'agit de moules construits à partir d’un exemplaire authentique. Normal, la machine est censée sortir dans quelques mois, donc les éditeurs-tiers et les fabricants-tiers commencent déjà à taser leurs produits. Certains d’entre eux revendiquent même être en possession de la console, qui serait déjà distribuée sur le marché noir, puisque la fabrication a déjà commencé dans les usines chinoises. A date, je ne crois pas avoir vu Nintendo se faire autant devancer par des société-tiers et le silence de Nintendo est évidemment inquiétant. Généralement, les leaks, les entreprises, elles n'aiment pas ça. Personne dans un business sain n'aime à se faire éventer ses surprises, et c'est encore plus vrai du côté de chez Nintendo qui n'hésite pas à sévir, rompre des contrats et même à changer ses méthodologies. Alors pourquoi un fabricant aussi important que Genki se permet de dévoiler la console avant l'heure. A croire le journaliste de Numerama qui a discuté avec des membres de l'équipe sur le stand, Genki n'aurait aucun contrat avec Nintendo, ce qui l'empêche d'être exposé aux poursuites judiciaires...







Pour en revenir sur le stand de Genki, on peut même voir une vidéo qui présente les accessoires de cette Nintendo Switch 2 qui confirme toutes les récentes rumeurs. La console sera bel et bien plus grande de 20/30% sur la Switch de base, les Joy-Con seront bien magnétiques, avec une sensation de solidité très bonne, et il y a même un bouton pour retirer le Joy-Con. Le 2è port USB-C en haut de la console est aussi confirmé, tout comme la fameuse connectique optique semble bien destinée à se servir du Joy-Con comme d'une souris. Sur place, Numerama a même vu un Joy-Con 2 avec un joystick coloré, sans possibilité de le filmer en revanche. En revanche, personne ne sait encore l'utilité du bouton C qui va faire son apparition sur le Joy-Con droit, et il restera donc encore une surprise pour Nintendo lors de son annonce officielle.









La vidéo de présentation de Genki a du coup été uploadée sur son officiel et la première fois qu'on s'y rend, il y a quand même un message qui nous demande si vous savez garder un secret, parce que eux, non. Imaginez le niveau de troll absolu de leur part envers Nintendo. Pas sûr que Genki retravaille avec Nintendo dans les années à venir. Mais Genki ne sont pas les seuls à tout balancer au CES de Las Vegas, d'autres fabricants aussi qui montrent leur catalogue de produits avec la mention explicite de Nintendo Switch 2. Est-ce que ce sera le nom officiel ? Si Nintendo veut marquer la différence et la rupture avec la première Switch, c'est le meilleur nom à adopter et pas un truc du genre Super Nintendo Switch, Nintendo Switch U, car on a bien vu le tort que la Wii U a fait à Nintendo lors de sa sortie en 2012...





Autre point sur lequel les accessoiristes semblent être d'accord, c'est la date de sortie de la Nintendo Switch 2, visiblement prévue pour avril selon eux, soit juste après la fin de l'année fiscale. Maintenant qu'on, sait tout, il est grand temps pour Nintendo de prendre la parole et de nous montrer l'interface utilisateur et les jeux qui accompagneront cette Nintendo Switch Pro XL, puisque c'est de cela dont il s'agit..