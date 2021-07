Switch OLED : c'est bien la nouvelle console de Nintendo, mais sans 4K ni nouvelles performances

- Mémoire interne de 64 Go

- Audio amélioré

- Port Ethernet

- Support ajustable















C'est donc le mardi 6 juillet 2021, alors que l'actualité autour du jeu vidéo est on ne peut plus calme, que Nintendo a décidé d'officialiser l'arrivée de sa toute nouvelle console : la Switch OLED. Tel est donc le nom officiel de cette nouvelle machine qui a alimenté les rumeurs et surtout les fantasmes les plus fous de nombreux insiders qui doivent certainement baisser les yeux à l'heure actuelle. Et non, Nintendo n'a malheureusement pas prévu de "Switch Pro" comme certains se l'imaginaient déjà, puisque cette nouvelle itération ne comporte aucune amélioration hardware véritable. En revanche, ce qui est bien réel, c'est l'arrivée d'un nouvel écran OLED, que certains fabricants avaient fait fuiter ces dernières semaines. Un écran plus beau donc, pouvant afficher de meilleures couleurs, mais aussi plus grand, puisqu'on passe du classique 6.2 pouces à 7 pouces désormais. On va donc gagner en qualité d'image, mais aussi en confort visuel, ce qui n'est pas une négligeable lorsqu'on joue de façon nomade. En revanche, aucun miracle concernant la résolution, on reste sur du 720p. En 2021, ça pique toujours autant.Parmi les nouveautés, Nintendo annonce également un upgrade au niveau de la mémoire interne. On passe des 32 Go un peu scandaleux à 64 Go d'espace de stockage, ce qui est certes le double, mais qui restera insuffisant pour éviter l'achat d'une carte Micro SD. À l'ère du 1To de base chez PlayStation et Xbox, Nintendo joue encore la carte du retard technique, mais nous sommes désormais habitués. En revanche, alléluia, le constructeur japonais a prévu un port Ethernet disponible directement sur le dock de la Switch OLED. En 2021, c'est évidemment le minimum syndical, mais rappelons qu'à la sortie de la première Switch en 2017, ça n'était pas le cas et il fallait s'acheter un adaptateur pour profiter d'une vraie connexion, sans avoir à passer par du simple Wi-Fi. On observe également une amélioration au niveau des hauts-parleurs de la Switch OLED, avec un son qui devrait couvrir un peu plus la machine. Enfin, dernier élément nouveau : le support de maintien de la console est désormais ajustable, ce qui offrira un meilleur angle de vue.La Switch OLED possède déjà sa date de sortie : le 8 octobre prochain, pour un prix de 350$ aux Etats-Unis. En France, les tarifs ne sont pas encore officiels, mais on imagine que les 350€ sont déjà actés. La console sera disponible en 2 coloris à son lancement : le bleu/rouge néon et le blanc que Nintendo met en avant. Pas sûr que ces légères améliorations forcent les 85 millions d'utilisateurs de la Switch à changer de matériel et on imagine déjà que pour la mise à jour hardware, il faudra attendre l'arrivée de la prochaine génération de console chez Nintendo, d'ici 3 ans. On prend les paris ?LA SWITCH MODÈLE OLED, C'EST :