Nintendo Switch 2 : tout est en train de fuiter des usines chinoises, on sait beaucoup de choses

Des rumeurs sur la Nintendo Switch 2, on s'en tape depuis des années, je ne vous apprends rien. Certaines chaînes YouTube en ont même fait leur spécialité, avec une vidéo dès la moindre rumeur osef et autant vous dire qu'on a été gavé jusqu'à l'écoeurement. Sauf que là, les choses sont en train d'accélérer et nous avons des éléments plus que concrets. Pourquoi ? Déjà parce que 2025 est la date de commercialisation de cette Nintendo Switch 2, le nom de code usuel qui lui est donné tant que Nintendo n'a rien officialisé. Ce qu'on sait donc, c'est que la console sortira bien cette année et ce que l'on sait aussi, c'est que l'annonce est imminente. Et vous savez pourquoi on risque de tout savoir dans les prochaines semaines ? Tout simplement, parce que tout le hardware est en train de fuiter des usines de fabrication en Chine. Il est temps du coup de faire un bilan de ce qui a été leaké pendant ces vacances de Noël et vous allez voir que ce n'est une révolution qui nous attend avec cette Nintendo Switch 2, mais une évolution. Et c'est sans doute le meilleur move de Nintendo pour garder sa suprématie...

En mars 2025, cela fera 8 ans que la Nintendo Switch est arrivée. Huit ans c'est long, surtout en termes d'évolutions techniques et on ne va pas faire les surpris, mais avec une architecture aussi obsolète que celle de la Nintendo Switch, qui dispose d'à peu près la même puissance qu'une PS3, il est grand temps pour Nintendo de se mettre à jour. Mais avant de faire un tour des specs de la Nintendo Switch 2 qui ont fuité, grâce notamment à une photo de la carte-mère, jetons un œil à ces Joycon qui se sont retrouvés sur Internet ce week-end et qui prouvent que le reveal de la console est imminente. Tout part de ces deux photos volées apparues en premier lieu sur le forum chinois Baidu Tieba, puis partagées en masse sur Reddit, puis Twitter. Ces images ne montrent peut-être pas la façade du Joy-Con, mais plutôt la tranche et l'arrière de l'accessoire, ce qui va nous donner des informations fort intéressantes. A première vue, en termes de design, pas de grands changements, on est vraiment sur une évolution de la manette de la Nintendo Switch. Certes ces Joy-Con apparaîssent plus grands mais la première chose qui nous interpelle, c'est le choix des deux coloris. La manette affiche un noir mat pour la coque extérieure, tandis que le rail intérieur arbore une teinte bleu ciel.









Autres éléments qui interpellent : la présence de 3 boutons et d'une sorte de connectique. Les deux boutons situés en haut et en bas du Joy-Con servirait de clips magnétiques, ce qui veut dire qu'on aurait affaire à deux aimants permettant de remplacer le mécanisme coulissant de la première Nintendo Switch, ce qui garantit une expérience plus intuitive pour accrocher et décrocher les Joy-Cons de l'écran de la Switch 2. Un choix qui pourrait aussi améliorer significativement la durée de vie des Joy-Con, en réduisant les risques d’usure mécanique. Le 3è bouton n'est autre que le bouton d'appareillage qui permet de synchroniser les Joy-Cons avec la console. Non, là où Nintendo va tenter d'innover, c'est dans cette connectique qui semble être un capteur optique de souris. Cette innovation devrait transformer la manette en véritable souris, permettant une précision inédite dans les jeux de tir, de stratégie ou éventuellement dans un nouveau Super Mario Maker par exemple. Le Joy-Con pourrait ainsi être utilisé directement sur une surface plane, comme une souris donc, offrant aux joueurs une alternative ergonomique aux commandes traditionnelles. Si cette fonctionnalité s’avère officielle, nul doute que Nintendo trouvera des moyens innovants de l’exploiter.









Bien sûr, beaucoup se posent la question de l'authenticité de ces Joy-cons, surtout à l'ère des impressions 3D et ce n'est pas la première fois que des utilisateurs ont réussi à tromper du monde en faisant croire à des leaks. Il y a cependant un élément qui va renforcer la crédibilité de ces images, c'est le numéro de série qu'on aperçoit sur l’un des Joy-Con qui a été rentré et reconnu comme valide par la base de données de Nintendo. De quoi prouver l'exactitude de ces Joy-Con nouvelle génération.









La Nintendo Switch 2 apparaît donc comme étant une évolution naturelle de la première console, avec un design qui se raffine, une taille plus grande et surtout une puissance accrue. De ce qu'il en ressort des rumeurs et des indiscrétions des fabricants déjà mis au parfum, c'est que Nintendo n'ira pas sur le terrain de la révolution comme l'a été la première Nintendo Switch. Avec un parc installé de 150 millions de machines vendues, il est hors de question pour Nintendo de se priver de son public et l'annonce de la rétrocompatibilité entre la première Switch et la Switch 2 en novembre dernier prouve bien que Nintendo ne va pas tenter le diable en allant dans le changement absolu. La même machine en plus puissante, avec des fonctionnalités supplémentaires, c'est tout ce que le public réclame et c'est ce que la concurrence fait depuis des décennies, d'autant que Nintendo refuse de revivre l'accident industriel de sa Wii U, vendue 13 millions de copies dans le monde en 5 ans d'existence. Et ces nouveaux Joy-Con illustrent parfaitement cette approche : innovation technique significative, design raffiné, mais respect des fondamentaux qui ont fait le succès de la première Switch.









Mais il y a pas que les Joy-Con qui ont fuité ces derniers jours, la carte-mère aussi et de ce qu'on peut voir sur Internet, c'est une carte mère équipée d’un SoC Nvidia avec l’inscription « SNW8VF ». Pourquoi ces photos sont ultra crédible ? Parce que dans l'industrie du jeu vidéo, Nintendo est le seul et unique partenaire de Nvidia sur un format de console portable, mais aussi parce que ce numéro de puce ne correspond à rien sur le marché, sinon une puce fabriquée par Samsung en 8 nm avec l’architecture Ampere, c’est à dire l’équivalent des GeForce RTX 3000. Et vous le savez, proposer deux générations de cartes graphiques en retard, puisque Nvidia est sur le point de lancer ses GeForce RTX 5000, cela ressemble bien au Nintendo que l’on connait, toujours plus à l’aise avec des technologies bien maîtrisées que de se lancer dans la course effrenée de la surpuissance technologique.









Et puis chose qui ne trompe pas, c'est qu'on peut clairement distinguer un lecteur de cartes, ou plutôt de cartouches, propre à la Nintendo Switch. Et comme il est question de rétrocompatibilité, cela veut dire qu'on pourra mettre les cartouches de la Switch 1 dans le port de la Switch 2. L'inverse n'est en revanche pas possible, puisqu'il se dit que les cartouches de la Switch 2 disposeraient d'une languette en plus pour empêcher de les faire rentrer dans la première console. D'ailleurs, il faudra s'attendre à des patchs d'amélioration pour les jeux de la Swich sur la Switch 2, un peu de ce PlayStation et Xbox font déjà avec leur machine respective et ça, c'est très cool. Dernier élément trouvé sur ces photos : la présence de deux ports USB-C. Cela fait partie des rumeurs autour de la Switch 2 depuis un moment, et autant la Switch 2 conserverait son port USB-C pour le dock sous la console, mais proposerait aussi un deuxième port sur le dessus de la machine pour pouvoir la charger quand elle est posée sur un bureau.









Pour l'écran de la Nintendo Switch 2, pas d'écran OLED mais un écran LCD de 8 pouces, ça on le sait depuis un moment déjà, Un choix surprenant à l’heure où l’OLED domine le marché, mais aussi parce que le dernier modèle propose de l'OLED, mais cette stratégie va permettre à Nintendo de réduire ses coûts pour le lancement de sa Switch 2, et proposer une version premium OLED plus coûteuse d'ici quelques années. En échange, la Nintendo Switch 2 va évidemment connaître un boost technique, avec un processeur à 8 cœurs et la présence des technologies NVIDIA DLSS pour offrir de l'upscaling 4K. Dans les grandes lignes, la Switch 2 serait 4 fois plus puissantes que la Switch première du nom, et à titre de comparatif, elle serait l'équivalente d'une PS4 Pro. Toutefois, il faudra s’attendre à de la 4K upscalée avec 30 images par seconde en mode docké et du 1080p en version nomade. Evidemment que comparé à ce qui est proposé avec la PS5 et la Xbox Series, c'est décevant, mais on connaît Nintendo, la puissance n'est pas une fin en soi.









Concernant le dock de cette Switch 2, il serait plus arrondi dans son design, mais conserverait les mêmes connectiques que la Switch OLED. Les rumeurs annoncent la présence d'un ventilateur qui permettrait de refroidir la Switch 2, puisqu'avec la prise en charge de la 4K, la machine pourrait chauffer davantage.

Selon les rumeurs, il se dit que le jeu qui accompagnerait la lancement de la Switch 2 serait Mario Kart 9, un jeu capable de déplacer les foules et de booster les ventes de la console. Parce que ça fait déjà 11 ans que le jeu est sorti, d'abord sur Wii U pour ensuite être adapté sur Switch en 2017 et qu'à ce stade, il s'est écoulé plus de 75 millions de copies depuis sa sortie en 2014. C'est un system-seller et si Nintendo sort Mario Kart 9 en même temps que la Switch 2, le carton est assuré. Reste à connaître maintenant la date de sortie de cette Switch 2, qui pourrait potentiellement arriver fin mars 2025, à la fin de l'année fiscale de Nintendo, chose qui avait été annoncé par Nintendo en personne, ce qui veut dire que l'annonce est vraiment imminente. Le prix aussi est à définir : moins de 400€ ? Dans les 500€ ? Nintendo va-t-il resté sur un prix familial ou augmenter ses tarifs comme les autres constructeurs ? Il reste beaucoup de questions en suspend, et on la saura très tôt, c'est certain !