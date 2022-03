Nintendo Switch Online : 3 classiques de la NES et de la SNES arrivent au catalogue

Habitué à enrichir le catalogue Switch Online de jeux Nintendo 64 et Mega Drive, Nintendo a décidé de varier les plaisir en préférant trois titres issus du catalogue NES et Super NES pour la mise à jour du mois de mars 2022. Le premier, et sans doute le plus connu, n'est autre que Earthworm Jim 2, un classique du jeu d'action-plateformes mettant en scène un ver de terre devenu justifier de l'espace. Ensuite, on a affaire à Dig Dug 2 que beaucoup ne connaissent pas, un titre sorti en 1986 et qui consiste à tuer des ennemis qui pourchassent le héros sur des îlots de plus en plus étroits. Reste alors Mappy-Land, encore moins populaire, lui aussi sorti en 1986 et qui est une sorte de plateformer à la Mario, mais aux commandes d'une souris. Ça ne nous rajeunit pas tout cela...