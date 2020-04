Coronavirus : au Japon, les ventes de la Switch sont stoppées pour la semaine

Alors que la Chine commence doucement à se remettre de l'épidémie du coronavirus, ses chaînes de production diverses et variées se sont vues particulièrement impactées, au point de même d'occasionner de très sérieux problèmes de distribution de Switch : c'est simple, au Japon, Nintendo annonce que la console (ainsi que sa version Light) ne pourra être vendue et que seules les précommandes seront honorées... jusqu'à la semaine prochaine, au minimum. Big N précise qu'un nouveau compte rendu sera livré dans quelques jours.Ces problèmes logistiques se font de plus en plus importants dans l'industrie vidéoludique : la dernière victime en date n'est autre que The Last of Us 2 qui, pour des raisons d'édition et de distribution, s'est vu retardé à une date indéterminée . Espérons que la situation revienne à la normale le plus vite possible.