Final Fantasy VII Remake : joli démarrage au Japon, les premiers chiffres sont là

Malgré la situation compliquée due au confinement, difficile de douter des performances commerciales de Final Fantasy VII Remake, attendu pour beaucoup comme le messie... et à juste titre. Le jeu est bon, très bon même et les premières retombées commerciales au Japon viennent d'émerger au travers des charts locaux du 6 au 12 avril 2020 : le RPG de Square-Enix s'est ainsi vendu à 702 853 exemplaires, soit des scores supérieurs à ceux de Final Fantasy XV (690 471 ventes au lancement) mais toutefois largement inférieurs à ceux de l'épisode XIII et ses 1,5 millions de preneurs, rien que PlayStation 3.Un bon démarrage pour Final Fantasy VII Remake, donc, mais pas nécessairement éblouissant. Toutefois, une donnée très importante doit être prise en compte et celle-ci concerne la dématérialisation : les charts japonais en question ne comprennent effectivement que les ventes physiques et, confinement oblige, il y a fort à parier que les scores digitaux doivent gonfler drastiquement les résultats.Notons également la ténacité d'Animal Crossing New Horizon, définitivement l'un des plus gros hits de la Nintendo Switch même plusieurs semaines après sa sortie.