Final Fantasy VII Remake : le jeu annoncé sur PS5, une vidéo comparative avec la version PS4

"La vivacité des lumières, des textures et des environnements a été améliorée dans la version PS5 du jeu, nous explique-t-on. De nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées, telles que la possibilité de choisir entre le « Mode graphique » qui privilégie les graphismes 4K de haute qualité et le « Mode performance » qui privilégie quant à lui une action fluide à 60 images par seconde."









Le mode "Photo" est également de mise, et on nous assure que les possesseurs du jeu d'origine sur PS4 pourront basculer sur PS5 sans coût supplémentaire et conserver leurs données de sauvegarde. Mais le plus intéressant demeure bien évidemment la présence d'un nouvel épisode avec Yuffie en tant que personnage principal. D'ailleurs, les fans de la première heure pourront se le procurer séparément, compte tenu qu'il sera compris d'office dans Final Fantasy VII Remake Intergrade.



Enfin, notons que ceux qui précommanderont le jeu en numérique se verront remettre l'arme "Shuricac" de Yuffie, et qu'une édition numérique Deluxe (comprenant un artbook et une mini B.O.) figure aussi au programme.





Bien que l'annonce ait fuité sur la Toile quelques heures plus tôt, Square Enix a quand même tenu à confirmer l'arrivée de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5. Prévue pour le 10 juin prochain, cette version proposera tout un tas d'améliorations graphiques par rapport à la mouture originelle. D'ailleurs, l'éditeur japonais propose dès à présent une vidéo comparative histoire que l'on puisse constater la différence visuelle avec Final Fantasy VII Remake sur PS4.