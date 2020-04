Final Fantasy VII Remake : une vidéo making of qui revient sur les graphismes du jeu

Square Enix nous régale avec une nouvelle vidéo making of consacrée à Final Fantasy VII Remake. Cette fois-ci, les développeurs traitent de la qualité visuelle du titre, sans doute l'aspect le plus frappant lorsque l'on a connu la version originelle sur PSone. De l'aveu même de Tetsuya Nomura (réalisateur), même si le film d'animation Advent Children était déjà réaliste, le remake de Final Fantasy VII l'est de manière plus moderne sans pour autant verser dans le photoréalisme.On a aussi droit à un focus sur la façon dont les personnages ont été modélisés, leurs coiffures ayant fait l'objet d'une attention toute particulière. Pareil pour les animations : les équipes souhaitaient qu'elles laissent transparaître la personnalité de chaque protagoniste. Ce travail est bien évidemment accentué par les expressions faciales qui ont été réalisées en même temps que la capture de mouvement. Les développeurs n'oublient pas de glisser un mot sur l'éclairage, et indiquent même que les endroits les plus délicats dans ce domaine étaient les environnements urbains, comme les bidonvilles et la banlieue de Midgar.On vous laisse regarder tout ça tranquillement, en vous conseillant de jeter un oeil à cette adresse pour comprendre pourquoi Sephiroth apparaît beaucoup si tôt dans Final Fantasy VII Remake, alors qu'il intervenait beaucoup plus tard en 1997.