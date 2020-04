Final Fantasy VII Remake : un nouveau trailer avec des citations élogieuses de la presse américaine

Disponible officiellement depuis le 10 avril dernier sur PS4, Final Fantasy VII Remake refait surface à travers un court trailer fraîchement mis en ligne par Square Enix. D'une durée de trente secondes, la séquence fait défiler des citations élogieuses de la presse américaine, histoire de rappeler que ce premier épisode a fait mouche. Si The Verge loue sa fraîcheur, Collider estime qu'il incarne la perfection. Du côté de TechRadar, on apprécie le fait qu'il s'adresse à la fois aux néophytes et aux fans de la première heure, tandis qu'Inverse parle d'un jeu révolutionnaire. Bref, c'est du lourd.Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez jeter un oeil à notre test de Final Fantasy VII Remake