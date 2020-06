Final Fantasy VII Remake : un thème PS4 lunaire et paisible offert à tous, profitez-en

Ce n'est pas parce que Final Fantasy VII Remake est sorti que la hype doit redescendre : non, le jeu de Square Enix est tout de même une petite merveille , qui plus est loin d'être terminée avec encore une deuxième partie en préparation. Histoire de récompenser les joueurs qui se sont clairement montrés présents,Là où la chose est encore plus intéressante, c'est que cette décoration digitale n'était alors réservée qu'à l'étranger et sous des conditions bien spécifiques : désormais, nous autres, pauvres frenchies, pouvons nous jeter dessus sans même sortir la carte bleue... et de façon on ne peut plus simple: histoire de vous mettre l'eau à la bouche, voici une petite présentation vidéo récupérée sur YouTube. De quoi apaiser l'esprit en cette période nerveuse peu chaleureuse.