Final Fantasy VII Remake : des DLC cachés dans des (vraies) barres chocolatées

Tout est bon pour gonfler la promotion du grand Final Fantasy VII Remake, même quand il s'agit de s'allier avec Nestlé pour un concours particulièrement original. Ainsi, Square Enix a conclu un deal croustillant (et c'est le cas de le dire) avec plusieurs barres chocolatées de l'immense groupe alimentaire, de façon à inclure des DLC du jeu dans les produits Butterfinger, Crunch et Baby Ruth. Pour les gagner, c'est simple : il faut acheter au moins deux de ces barres d'un coup et espérer trouver le précieux sésame à l'intérieur.Si tel est le cas, il est demandé d'envoyer le code-barre gagnant à Square Enix de façon à récupérer son lot dans le jeu vidéo, le jour de sa sortie le 10 avril. D'autres contenus indépendants sont déjà annoncés comme un thème PS4 inédit, dont le visuel vient d'être dévoilé ci-dessous. Seul bémol : il s'agit d'une campagne marketing américaine et donc uniquement déployée au Pays de l'Oncle Sam. Si jamais vous y êtes de passage, vous savez quoi faire.