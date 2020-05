Final Fantasy VII Remake : Yoshinori Kitase (producteur) envisageait des changements plus profonds

Tetsuya Nomura espérait que le second chapitre arrivera rapidement. " En fait, tout dépendra du nombre d'épisodes que comprendra Final Fantasy VII Remake , avait-il assuré. Si l'on divise le jeu en gros morceaux, ça mettra plus de temps. Par contre, si on le découpe en plus petites parties, nous serons en mesure de sortir le second volet plus vite. "





Les puristes de Final Fantasy VII l'ont tout de suite remarqué : le remake sorti sur PS4 (10 avril) comprend un certain nombre de changements par rapport à la version originale. Par exemple, des quêtes annexes ont été ajoutées, le caractère de Cloud est plus marqué, les combats se déroulent en temps réel, ou encore Sephiroth apparaît plus tôt dans le jeu . D'après le producteur Yoshinori Kitase, si Tetsuya Nomura (réalisateur) et Naoki Hamaguchi (co-réalisateur) ne l'avaient pas freiné, il aurait demandé des modifications encore plus profondes. C'est en tout cas ce qu'il a confié à nos confrères de Push Square "Personnellement, j'avais envisagé un changement radical, mais Tetsuya Nomura et Naoki Hamaguchi voulaient conserver autant que possible les éléments appréciés par les joueurs dans la version originale, a-t-il expliqué. Au final, l'équipe a décidé de respecter l'oeuvre originelle tout en intégrant quelques nouveautés, assurant ainsi un certain équilibre."Il n'est pas allé plus loin sur le sujet, mais on aurait aimé qu'il partage quelques-unes des idées qu'il avait en tête, à moins qu'il les garde sous le coude pour les prochains épisodes. A noter que durant le même entretien, Kitase-san a indiqué avoir pris énormément de plaisir à recréer la ville de Midgar avec des angles de vue qui n'étaient pas réalisables sur PSOne ; un vrai travail d'orfèvre.Enfin, n'oublions pas de rappeler que le mois dernier,