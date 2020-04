Final Fantasy VII Remake : Yoshinori Kitase (producteur) explique pourquoi Sephiroth apparaît si tôt dans le jeu

C'est un détail qui n'a pas gêné les profanes, mais le fait que Sephiroth intervienne aussi tôt dans Final Fantasy VII Remake a étonné les puristes. En effet, dans la version originale, l'antagoniste principal fait irruption beaucoup plus tard, un changement sur lequel s'est expliqué le producteur Yoshinori Kitase. "Il y a deux raisons à cela, indique-t-il sur le site officiel de Square Enix . Tout d'abord, dans Final Fantasy VII, notre but était de le cacher, de le retenir en quelque sorte. Vous le savez sans doute déjà, mais je me suis inspiré du film Les Dents de la mer qui adopte une approche similaire, c'est-à-dire teaser cette présence puissante sans jamais dévoiler le requin qui, finalement, n'est montré que plus tard."Il ajoute : "Ce que nous souhaitions, c'est que les joueurs le considèrent au fil de l'aventure comme un personnage doté d'un pouvoir immense. Lui faire référence de manière indirecte permettait de créer ce sentiment de peur, d'oppression. Quand il fait sa première apparition dans le jeu, c'est un gros choc. Pour le remake, ça ne pouvait pas fonctionner de la même façon, principalement parce que tout le monde connaît déjà Sephiroth ! (rires). Nous n'avons pas estimé qu'il serait efficace de le faire apparaître plus tard dans le jeu. La seconde raison, c'est que Sephiroth est une sorte d'entité qui surplombe toute la saga Final Fintasy VII. Nous voulions donc nous assurer que cet aspect soit palpable dès le premier épisode."Une explication qui se tient et qui laisse supposer que les développeurs ont gardé d'autres surprises sous le coude pour mieux feinter les fans de la première heure. On rappelle que Final Fantasy VII Remake est officiellement disponible depuis maintenant une semaine sur PS4, et que notre test est accessible via cette adresse