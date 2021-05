Final Fantasy VII Part. 2 : quelques nouvelles par Square-Enix, l'ambiance devrait beaucoup changer

Nous ferons des annonces en temps voulu mais, en ce moment, sachez que Cloud évolue au milieu de beaucoup de nature. L'ambiance et l'atmosphère sont très différentes de "Part. 1" et je pense donc que les joueurs l'apprécieront."



Après avoir passé de bien belles heures dans l'environnement très urbain de Midgard, Cloud et son équipe iront donc côtoyer des lieux beaucoup plus verts, plus aérés, ce qui devrait changer la donne de façon drastique. Nomura précise au passage que " l'histoire de la partie 2 débutera juste après la fin d'Intergrade", la version dédiée à la PS5 (qui sortira dans quelques jours) avec son segment inédit. Voilà qui devrait donc inciter les fans à se jeter sur cette mouture next-gen, une nouvelle fois.





C'est le plan depuis le début : le remake de Final Fantasy VII est prévu en deux parties dont la première est, comme tout le monde le sait, sortie l'année dernière sur PS4. Un sacré succès critique et commercial qui doit pleinement motiver Square-Enix à façonner ce second épisode : bonne nouvelle, la tête iconique de la firme nipponne Tetsuya Nomura vient tout juste de lâcher quelques informations sur sa gestation. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent et ce pour une bonne raison, le titre n'ayant toujours pas été montré officiellement avec un embargo secret défense toujours en application.Qu'importe, après avoir passé un coup de fil (lui-même en ayant provoqué tout un tas en interne chez Square-Enix) pour demander ce qu'il avait le droit de révéler, le réalisateur du premier épisode lâche donc un peu de biscuit :, confirme-t-il timidement.