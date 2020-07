Final Fantasy VII Remake : les développeurs travaillent déjà d'arrache-pied sur la 2e partie

Nous savons que tout le monde veut rapidement voir le prochain chapitre. Nous souhaitons également le livrer le plus rapidement possible. Maintenant que nous avons un standard de qualité grâce au premier opus, nous espérons rendre le deuxième encore plus qualitatif, et rendre l'expérience encore meilleure. Nous aimerions le sortir dans les plus brefs délais, alors vous pouvez l'attendre de pied ferme.

Bien que Final Fantasy VII Remake soit sorti après des années insoutenables d'attente, l'expérience n'en demeure pas moins incomplète : il ne s'agit que de la première partie et sa suite doit encore débarquer... un jour. Il y a peu, on apprenait que Square Enix planchait déjà doucement sur le développement du second morceau en télétravail, crise du coronavirus oblige : aujourd'hui, le réalisateur Tetsuya Nomura nous apprend par le biais du magazine Famitsu que le jeu est bien passé en "full development", soit qu'il est devenu une priorité pour l'homme et son équipe qui œuvrent d'ores et déjà pleinement sur sa conception.Nous voilà donc particulièrement excités. Notons qu'en avril 2021, l'exclusivité PS4 de Final Fantasy VII Remake prendra fin, ce qui laissera la possibilité à Square Enix de relancer l'audience sur les autres plateformes, voire de proposer le jeu sur les machines next-gen tout en préparant doucement la sortie de la deuxième partie, on l'espère, peu de temps après.