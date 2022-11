Need For Speed Unbound : à 4 jours de la sortie du jeu, presque 1h de gameplay a fuité

We know you’re excited for launch – so are we! If you got your Need for Speed™ Unbound disc early, please be considerate of your fellow players and don't post spoilers. — Need for Speed (@NeedforSpeed) 26 novembre 2022

Les fuites sont désormais légion dans l'industrie du jeu vidéo, GTA 6 Assassin's Creed Mirage ou encore Street Fighter 6 pouvant en témoigner. Et même si celle qui vient de frapper Need For Speed Unbound n'est pas à ranger dans la même catégorie que les leaks dont ont été victimes Naughty Dog et Rockstar Games, on se doute qu'Electronic Arts n'a pas du être ravi de voir certaines vidéos circuler sur la Toile ces dernières heures. Pourtant, l'éditeur américain s'était récemment fendu d'un tweet pour demander aux utilisateurs ayant déjà reçu leur exemplaire de ne rien spoiler, mais la tentation était trop grande visiblement.Du coup, quasiment 1 heure de de gameplay se retrouve dans la nature avec notamment des courses à travers les quartiers de Lakshore City, et un aperçu de la customisation des véhicules. Pour ceux que ça intéresse, on vous prévient : la qualité visuelle n'est pas top. Mais bon, c'est le risque avec ce genre de leak. Si vous souhaitez jeter un oeil à des vidéos plus officielles, on vous conseille de regarder celle dévoilée la semaine dernière par Criterion Games qui montre à la fois les courses nocturnes et celles se déroulant en plein jour. C'est quand même mieux pour se faire un premier avis sur la réalisation de Need For Speed Unbound.Pour mémoire, le jeu arrivera ce vendredi 2 décembre sur Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 et PC.