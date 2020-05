The Last of Us 2 : Neil Druckmann a un message émouvant pour les joueurs et répond aux spoils

Si l'actualité autour de The Last of Us 2 tourne en ce moment autour des leaks, des spoils, des failles de sécurité des serveurs de Naughty Dog et du mécontentement des joueurs qui se sont sauvagement faits divulgâcher l'intrigue, sachez que la production du jeu est officiellement terminée. Neil Druckmann, le creative director, vient en effet de prendre la parole sur le compte Instagram du studio californien pour nous avertir que The Last of Us 2 est enfin passé gold. Ce n'est évidemment pas une grande surprise puisque la sortie du titre est calée au 19 juin prochain, date ferme et définitive après deux reports consécutifs.Neil Druckmann en a profité pour glisser quelques mots à l'équipe de développement, visiblement fière de ce qu'elle a accompli ces dernières années pour nous offrir un jeu qui s'annonce prometteur ( on y a déjà joué, on vous le rappelle ici ). Druckmann n'hésite d'ailleurs pas à insister sur l'expérience que le jeu va nous procurer, et que les spoils (qu'ils aient été écrits ou en vidéo) ne gâcheront pas la fiesta car le jeu va au-delà de tous ces spoilers. Car c'est un jeu vidéo avant tout, que ce sont le voyage et les émotions qui feront la différence.Celui qui est désormais la grande figure de Naughty Dog précise d'ailleurs qu'il a versé une dernière fois sa larme à la fin du jeu, mais qu'au-delà de l'aspect émotionnel, The Last of Us 2 se distingue aussi par ses graphismes, sa direction artistique, ses mécaniques de gameplay, ses personnages, la bande-son qu'il dit incroyable, mais aussi le level design. Neil Druckmann n'oublie évidemment pas de remercier la communauté, son soutien également, puisque ces dernières semaines n'ont sans doute pas été évidentes pour lui et son équipe.Rendez-vous dans quelques semaines pour le test complet sur JEUXACTU !