NFS Unbound : Criterion Games dévoiles les courses de jour, du gameplay sans montage

La date du 2 décembre approche à vitesse grand V et du côté d'Electronic Arts, on continue de communiquer autour de Need for Speed Unbound, l'épisode de toutes les discordes. Il faut dire que depuis son annonce, les joueurs sont partagés sur la direction artistique qui mélange graphismes réels et effets cel-shadés. Certains adorent le style, d'autres le rejettent complètement. Mais aujourd'hui, il n'est nul question d'aborder ce sujet, mais de proposer du gameplay, du vrai, du pur, sans aucun montage clippé et qui permet d'avoir un bel aperçu de ce qui nous attend une fois sur le bitume. Mieux, cette vidéo offre des courses de jour pour la première fois, ce qui permet de changer des sols mouillés avec reflets des lumières. On s'aperçoit d'ailleurs qu'on pourra compter sur la présence de piétons qui n'ont d'ailleurs pas l'air effrayés de la circulation. Autrement, parmi les modes attendus dans NFS Unbound, il y aura les Courses de vitesse, les Rassemblements et les Paris annexes.

La sortie de Need for Speed Unbound est fixée au 2 décembre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series et sera le premier épisode de la série à proposer de la 4K native en 60fps.