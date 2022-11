NFS Unbound : la Mercedes 190E custom d'A$AP Rocky présentée en vidéo

Parmi les blockbusters qui sortent le 2 décembre 2022, il y a un certain Need For Speed Unbound qui multiplie les sorties en termes de communication ces derniers jours. En revanche, il s'agit davantage de coups marketing pour mettre en avant les partenariats plutôt que des détails concernant le jeu en lui-même. Au lendemain de l'annonce de la collaboration avec la maison de couture Balmain, Electronic Arts nous propose de découvrir une nouvelle vidéo dans laquelle on voit le rappeur A$AP Rocky découvrir la Mercedes 190E personnalisée à son style et ce qu'il représente. A tel point que certains de ses tatouages ont été posés sur la carrosserie de la voiture bi-couleur. Evidemment, l'artiste hip-hop a été modélisé dans le jeu, puisqu'il est possible de le croiser et de relever le défi dans le challenge Takeover. Il s'agit d'un nouveau mode de pilotage qui a pour but de mettre en avant un style de conduite, tout en parvenant à atteindre la ligne d'arrivée. Une fois le challenge remporté, on repart évidemment avec cette fabuleuse Mercedes 190E.

Plus que quelques semaines avant l'arrivée dans les bacs de ce NFS Unbound, uniquement prévu sur PC, PS5 et Xbox Series, puisque le jeu sera jouable en 4K 60fps.