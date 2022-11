NFS Unbound : le jeu est déjà dispo, on découvre les 30 premières minutes du jeu en 4K

Bien que sa sortie officielle soit calée au 2 décembre prochain, Need For Speed Unbound est d'ores et déjà accessible pour une partie du public, celui qui a précommandé la Palace Edition du jeu, ou tout simplement les abonnés au EA Play. L'un comme l'autre peuvent commencer cette nouvelle aventure développée par le studio Criterion Games, les créateurs de la saga Burnout. Du coup, nombreux sont les joueurs à partager leurs premières courses sur Internet et c'est à cette occasion qu'on a décidé de vous réunir les meilleurs gameplays, histoire de vous faire une belle idée de ce qui nous attend dans cet open world très urbain, où le street art règne en maître. Avec ce NFS Unbound, c'est aussi l'occasion pour les développeurs anglais de revenir avec de nouvelles ambitions, visuelles pour commencer avec ce mélange osé entre graphismes classiques et cel-shading, réservé aux personnages du jeu (et aux PNJ) et aux effets spéciaux. On aime ou on déteste, mais au moins, personne n'est indifférent à cette patte artistique assumée.En ce qui concerne les tests, Electronic Arts n'a pas souhaité envoyer le jeu en avance à la presse, pour une raison qui n'a pas été expliquée. Du coup, les codes ont été réceptionnés en fin de journée, ce qui signifie que les verdicts ne seront pas publiés avant la date de sortie officielle, soit le 2 décembre prochain. Ce jour-là, The Callisto Protocol et Marvel's Midnight Suns sortiront également, deux titres qu'on a reçu avec pas mal d'avance, et vous comprendrez qu'ils auront la priorité face à ce NFS Unbound, qui a l'air pourtant bien prometteur. On en profite pour vous révéler les configurations minimum et requise pour la version PC :

CONFIGURATION MINIMALE PC

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) :Ryzen 5 2600 ou équivalent

Processeur (Intel) : Core i5-8600 ou équivalent

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique (AMD) : RX 570 ou équivalente

Carte graphique (NVIDIA) : GTX 1050 Ti ou équivalente

DirectX : carte compatible DirectX 12

Connexion Internet : 1 Mb/s ou plus rapide

Disque dur : 50 Go ou plus d'espace disponible

CONFIGURATION PC RECOMMANDÉE