NFS Unbound : la Delorean est dispo dans le jeu, un trailer de gameplay

Electronic Arts nous fait savoir que le DLC "Volume 3" pour NFS Unbound est disponible, ce qui permet de mettre la main sur du contenuy supplémentaire, notamment la célèbre DMC Delorean de 1981 que le film Retour vers le Futur a rendu populaire. Evidemment, si le modèle de base est parfaitement modélisé, l'idée de l'avoir dans un Need For Speed, c'est de pouvoir la customiser de la tête aux pieds. La vidéo permet d'avoir un bel aperçu des possibilités de personnalisation, lui conférant un autre look plus ravageur. Mais la voiture du Doc et de Marty McFly n'est pas la seule nouveauté de ce DLC "Volume 3", puisqu'on a aussi droit à des nouvelles courses, des Playlists supplémentaires, des épreuves et des Défis quotidiens et hebdomadaires pour gagner de l’XP, des accessoires, et des éléments de personnalisation.

Les nouveautés dans Need for Speed Unbound Volume 3 :

Pass Speed : Progressez grâce au nouveau Pass Speed, un système de progression qui vous offre des accessoires et des éléments de personnalisation gratuits pour récompenser vos performances. Au fil des 75 niveaux du Pass Speed, vous obtiendrez de nouvelles tenues, des effets de pilotage, des néons, des autocollants de bannière et plus encore. Terminez des défis pour gagner de l’XP et obtenir de superbes récompenses comme la nouvelle Dodge SRT Viper (2014) légendaire personnalisée.



Jonctions : Sortez des circuits pour tracer votre propre voie sur la carte dans sept lieux de la ville, de Seba Ski Resort à la carrière. Rejoignez la communauté de Lakeshore pour relever des défis spectaculaires et atteindre pendant quatre manches des objectifs collectifs contre-la-montre de difficulté croissante. Vous gagnerez de l’XP pour le Pass Speed et du Cash pour acheter des accessoires et des éléments de personnalisation. Mieux encore, vous pourrez gagner la nouvelle DMC Delorean en terminant 12 manches des Jonctions.



De nouvelles façons de jouer : Relevez 68 nouveaux Défis, dont 29 nouveaux Défis quotidiens et 13 séries de Défis hebdomadaires différents, pour gagner de l’XP et du Cash. Les joueurs pourront également découvrir la nouvelle Molette de chat qui offre de nouvelles façons de communiquer rapidement avec la communauté de Lakeshore. De nouvelles playlists Drift apportent encore plus de variété et mettent au défi d’obtenir un maximum de points sur chaque parcours.



Boutique en jeu : La boutique vous permet d’acheter des packs* contenant des voitures, des accessoires, des effets de pilotage et bien plus encore, en particulier :

Pack Swag Robojets : Pour 14,99 €, accédez à une gamme exceptionnelle d’éléments thématiques Robojets (pack de vêtements, effet de pilotage, klaxon exclusif) ainsi qu’à la Mazda RX-7 Spirit R (2022) légendaire personnalisée.

Pack Ford Mustang GT légendaire personnalisée : disponible au prix de 9,99 €, ce pack contient la Ford Mustang GT (2015) légendaire personnalisée et 10 niveaux de Pass Speed permettant de débloquer des accessoires ou des éléments de personnalisation.

Pack Personnalisation Volume 3 : Accédez aux voitures épiques personnalisées Volvo 242 DL (1975), Volkswagen Golf GTI Clubsport E (2016) et Mitsubishi Lancer Evolution X (2008) pour 5,99 €.