Test NFS Unbound : les premières notes sont enfin tombées, c'est une réussite

Il fait partie des gros jeux sortis le vendredi 2 décembre 2022, NFS Unbound vient toutefois seulement de faire son apparition sur Metacritic, un peu plus de 24 heures après sa sortie. Il faut dire que Electronic Arts a décidé de verrouiller l'envoi du jeu à la presse, qui a seulement pu accéder au titre à la sortie de ce dernier. Les plus chanceux ont pu lancer leur aventure au même moment que les abonnés du EA Play, ce qui explique la publication tardive des reviews dans le monde entier. Pour quelle raison ? Electronic Arts n'a pas décidé de s'exprimer à ce sujet lorsque nous avons posé la question. Pour le moment, il n'y en a que 6 qui ont été répertoriés par Metacritic, et avec cette moyenne, Need For Speed Unbound s'en sort avec le joli Metascore de 80% . Bien sûr, cette note risque d'évoluer au fil des jours avec l'arrivée des autres tests, mais pour le moment, tout le monde s'accorde à dire que la série est de retour sur de bons rails. La réalisation next gen du jeu est mis en avant, tout en félicitant une structure open world narrative de qualité. En attendant notre test à nous, voici les 6 notes qui sont recensées à l'heure actuelle.



JEUXACTU : le test lundi

PlayStation Universe : 9/10

GamePro Germany : 8.3/10

GamesRadar+ : 8/10

4Players.de : 8/10

Hobby Consolas : 7.8/10

Vandal : 7/10