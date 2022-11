NFS Unbound : la liste des musiques a été révélée, les fans de hip-hop et d'électro vont kiffer

Après la liste des 143 voitures disponibles au lancement de NFS Unbound, Electronic Arts a décidé de révéler l'ensemble des artistes et des groupes qui seront présents pour la soundtrack du jeu de courses open world. Sans surprise, c'est le hip-hop et l'électro qui façonneront l'ambiance musicale de cet épisode à la direction artistique assumée et originale. Si on savait déjà que A$AP Rocky était présent dans le jeu comme personnage et comme artiste musical également, on sait qu'il sera accompagné de Brodinski, SCH, Lous and the Yakuza, Alina Pash, Slikback, Villano Antillano, The Synaptik, COUCOU CHLOE, Balming Tiger et Shirin David… Il y en aura pour tous les goûts et en attendant la sortie le 2 décembre prochain, voici la liste des titres présents dans la bande originale de Need for Speed Unbound :