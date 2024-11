NFS Unbound : la mythique BMW M3 GTR de Most Wanted débarque pour les 30 ans de la série

Indissociable de l'épisode NFS Most Wanted dont elle avait fait la couverture, la M3 GTR (2005) de chez BMW va débarquer en trompe dans Need for Speed Unbound au travers de la prochaine mise à jour, baptisée Volume 9. Un contenu qui sera disponible à partir du 2 décembre prochain et qui permettra donc de conduire cette BMW M3 GTR dans le jeu, mas aussi en tant que skin pour Need For Speed No Limits et Need For Speed Mobile disponible en Chine. Mais ce n'est pas tout, il est aussi annoncé la moto BMW S 1000 RR (2019), qui n'est autre que la toute première moto incluse dans un jeu Need for Speed. Et parce que cette année correspond aussi aux 30 ans de la série Need for Speed, la BMW M3 GTR sera exposée BMW Welt, le célèbre espace dédié à la marque de Munich du 27 novembre 2024 au 6 janvier 2025. De quoi donner envie aux créatifs de lâcher quelques mots pour ce partenariat iconique.







"Les partenariats avec des constructeurs comme BMW ont été cruciaux pour faire évoluer la franchise et offrir des expériences authentiques à nos joueurs au cours des trois dernières décennies", a déclaré John Stanley, Senior Creative Director de Need for Speed Unbound. "La M3 GTR est l'une des voitures les plus emblématiques et les plus appréciées de l'histoire de Need for Speed. Pour le 30e anniversaire, nous voulions faire quelque chose d'un peu différent et proposer trois versions de la M3 pour que les joueurs puissent la célébrer pleinement."



Pour le plaisir des yeux, voici quelques photos en très haute définition.