GTA 6 : une centaine de vidéos de gameplay a fuité, Vice City confirmé, le personnage féminin aussi

Cette matinée du dimanche 18 septembre 2022 restera sans doute dans les mémoires, puisqu'il s'agit du jour où Rockstar Games a été victime d'un leak d'un importance colossale. Pas moins de 90 vidéos de gameplay de GTA 6 viennent en effet de se retrouver sur Internet et sont relayées depuis plusieurs heures par de nombreuses personnes sur les différents réseaux sociaux (Twitter, Instagram, TikTok). A en croire les informations qui accompagnent ces images, il s'agirait d'une version débug PS4 du jeu datant de 2019, ce qui veut dire qu'on sera loin du résultat final, sachant que de nombreuses textures n'apparaissent pas dans ces séquences, sans oublier qu'on voit les lignes de code apparaître via l'outil de débuggage. Evidemment, rien ne nous dit qu'il s'agit de GTA 6, mais quand on analyse chacune de ces séquences, difficile de ne pas y voir le prochain jeu de Rockstar Games. Entre les bagarres à mains nues, les gens qui se font tirer dans la rue, les courses-poursuites en voiture, on reconnaît évidemment les fondations d'un jeu GTA. Mieux, en zoomant sur les éléments des décors, on aperçoit le logo VCPD (Vice City Police Department) sur les voitures de Police, ce qui correspond à la ville de Miami version Rockstar Games, en rumeur depuis de nombreuses années. De même, on aperçoit à plusieurs reprises les cigarettes Redwood et les stations d'essence LTB qui appartiennent à l'univers de GTA. Autres détails qui ne trompent pas, les dialogues ciselés entre les PNJ et des photos sur les murs qui rappellent des décors de Los Santos. Bref, il y a de fortes chances pour que ces leaks soient tout à fait certifiés.Ces images et ces vidéos volées confirment également les rumeurs comme quoi ce GTA 6 sera le premier épisode à proposer une femme comme personnage principal. Mais on constate également qu'elle sera accompagnée d'un homme qu'on pourra aussi contrôler. Selon ces fuites, il s'agirait d'un duo rappelant celui de Bonnie & Clyde, et ces deux protagonistes répondraient au nom de Jason & Lucia. On aperçoit d'ailleurs une séquence de braquage dans un diner où Lucia pointe son arme vers un employé pour récupérer de l'argent, pendant que la clientèle est effrayée par la situation. D'ailleurs, il sera visiblement possible de ramasser les armes au sol, de changer de main, de ramper également et GTA oblige, de se rendre dans des strip clubs. D'autres séquences montrent la physique des véhicules avec les éléments du décor, oui bien encore leur comportement lors des trafics, et là encore, on reconnaît l'ambiance entre mille. En termes d'animations, on note aussi de belles évolutions, avec des mouvements encore plus réels et plus naturels. Si certains studios et éditeurs sont habitués aux leaks depuis des années, chez Rockstar, une fuite de cette ampleur est une grande première. On imagine que ce dimanche est déjà mouvementé en interne...