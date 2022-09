Assassin's Creed Mirage : Ubisoft confirme le leak et lâche une image officielle avec Bassim

🆕 Assassin's Creed Mirage est le prochain jeu Assassin's Creed !



Face à la pression, et à la véracité des leaks, Ubisoft a cédé en officialisant l'existence d'Assassin's Creed Mirage. Mieux, l'éditeur français s'est permis de publier un artwork on ne peut plus officiel où l'on perçoit Bassim, le nouveau héros de cet épisode. Aperçu à la fin d'Assassin's Creeds Valhalla dans une version nettement plus âgée, le personnage va donc nous révéler ses secrets, notamment comment il a obtenu certains de ses pouvoirs comme la vision de Loki. Dans tous les cas, par cette simple illustration, Ubisoft confirme à demi-mot le retour aux sources de la saga, avec un gameplay qui va se rapprocher du premier Assassin's Creed. Un héros en plein vol, un aigle dans le fond, une foule dans laquelle Bassim va pouivoir se fondre et la lâme des assassins pour tuer discrètement, les développeurs ont sans doute alléger toute la partie RPG des derniers épisodes qui avaient un peu saoulé une partie de la communauté. Bien sûr, Ubisoft nous donne rendez-vous à l'UbiForward le 10 septembre prochain pour révéler le gameplay. Espérons que le remake d'Assassin's Creed 1 avec Altaïr soit aussi annoncé par la même occasion.