Street Fighter 6 : le roster a fuité, il y aura 22 combattants avec un hommage à Street 2

Sans doute l'un des jeux les plus marquants du State of Play du 3 juin 2022, Street Fighter 6 a dévoilé ses graphismes, ses nouveaux modes de jeu, son gameplay remanié et ses ambitions par le biais de deux grosses vidéos. L'occasion de profiter de graphismes travaillés, d'une direction artistique soignée, sans doute moins cartoon qu'auparavant, mais avec un style toujours aussi marqué. Les effets caligraphiques autour des personnages ont été appuyés pour des effets plus colorés selon les attaques et les moments-clefs du jeu. Toutefois, pour le moment, seul 4 combattants ont été confirmés au roster, à savoir Ryu, Chun-Li, Luke et Jamie. On aperçoit Li-Fen, la protégée de Chun-Li dans une cinématique mais rien nous prouvait qu'elle serait jouable. C'était sans compter sur les indiscrétions de certains insiders qui ont commencé à partager les images des personnages qui seront au lancement du jeu. Il y en aura 22, un chiffre correct certes, mais faible comparé à la concurrence (39 chez KOF XV hein).















Toujours est-il qu'on verra des visages familiers, d'autres qui sont nouveaux, mais une chose est sûre, Capcom avait envie de rendre hommage à Street Fighter II, avec les 8 combattants de base de ce dernier qui s'affichent dans leur nouvelle tenue. Ryu, Chun-Li, Ken, Zangief, Dhalsim, Blanka, Honda et Guile, sachant qu'ils sont alignés comme à la bonne vieille époque, il est évident que l'hommage est bel et bien là. Dee-Jay est également de retour avec une nouvelle coupe, tout comme Cammy qui semble s'être coupé ses célèbres nattes blondes. Akuma / Gouki semble toujours aussi mystique, tandis que Juri et Rashid, hérité de Street 5 arborent eux aussi un nouveau look. Chacun d'entre eux s'affiche avec leur nationalité et leur drapeau respectif, ce qui démontre que tout le monde est plus ou moins représenté.



La sortie de Street Fighter 6 est attendue pour 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.