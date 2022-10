God of War Ragnarök : attention, il y a des gros leaks qui spoilent l'histoire du jeu

C'est désormais une triste habitude avec les AAA particulièrement attendus. En effet, depuis ces dernières heures, des gros leaks contenant des éléments sensibles de l'intrigue de God of War Ragnarök circulent sur la Toile. Bien entendu, nous éviterons de relayer les comptes et chaînes YouTube affichant ouvertement les captures d'écran en question (il y en aurait une soixantaine), mais nous préférons avertir les fans de Kratos désireux de ne pas se faire bousiller le plaisir de la découverte après avoir soigneusement esquivé trailer et autres images depuis l'annonce du jeu il y a maintenant deux ans God of War Ragnarök n'est pas la première production d'envergure de Sony Interactive Entertainment à être visée par un leak de cette nature, The Last of Us Part II ayant également fait l'objet d'un spoil assez violent quelques semaines avant sa sortie. Concernant les aventures nordiques du Divin Chauve, la théorie qui revient le plus souvent est qu'il s'agit d'une fuite involontaire, l'utilisateur (probablement membre d'un média) ayant réalisé des captures d'écran sans se rendre compte qu'elles avaient basculé en ligne. Il n'empêche que certains pensent fort qu'il s'agit d'un acte volontaire. On se demande encore l'intérêt de la chose.On rappelle que la sortie de God of War Ragnarök est prévue pour le 9 novembre sur PS5 et PS4. Concernant cette dernière, les développeurs sont formels : la qualité sera aussi bonne, voire meilleure que pour le God of War de 2018