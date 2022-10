God of War Ragnarök : les joueurs PS4 peuvent être rassurés, Sony explique pourquoi

God of War Ragnarök, dès le départ, on savait que le jeu sortirait sur PS4 parce que nous ne voulions pas tourner le dos aux personnes qui ont apprécié God of War sur cette console. Le fait d'en faire le meilleur jeu PS4 possible fut convenu dès le début du projet. Notre but était de faire encore mieux que God of War à tous les niveaux. En fait, la version PS5, c'est juste la cerise sur le gâteau."



Bruno Velazquez, le directeur de l'animation. "Bien évidemment, en tant qu'animateur, j'aime lorsque le framerate est élevé - je veux que ce soit le plus fluide possible, explique-t-il. AvecAvant d'ajouter : "Compte tenu que nous souhaitions créer le meilleur jeu PS4 possible, nous avons repoussé les limites en matière de fidélité visuelle, de contenu, d'histoire. Sur PS5, il est plutôt question de retour haptique, d'audio 3D, de framerate élevé, de graphismes et de textures plus détaillés. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Naturellement, jouer sur PS5 est la solution pour profiter du jeu sous sa meilleure forme, mais sur PS4, God of War Ragnarök fait partie des jeux qui la repoussent dans ses derniers retranchements."Bruno Velazquez assure qu'à aucun moment les équipes n'ont eu l'impression d'être handicapées par la PS4. "Il y a un certain nombre de choses que voulions absolument réaliser comme boucler l'histoire, doubler le casting, avoir un bestiaire plus riche, ou encore créer des exécutions propres à certaines armes. Tout ce que nous avons souhaité intégrer dès le départ, nous avons pu le faire sur PS4, explique-t-il. Du coup, nous n'avons jamais eu le sentiment d'être entravés par des contraintes techniques. La PS5 fut juste un moyen de rendre le jeu meilleur." En parlant de la PS5, rappelons que God of War Ragnarök pourra tourner en 120fps . Oui, ça va être la grande régalade.La sortie du jeu est prévue pour le 9 novembre prochain, sachant que notre test, lui, sera en ligne le 3 novembre à 17 heures.