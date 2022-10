God of War Ragnarök : il sera possible de faire tourner le jeu jusqu'à 120fps si on est équipé next gen

L'envoi des codes de God of War Ragnarök à la presse nous a permis de découvrir les nouvelles aventures de Kratos et d'Atreus en avance, mais aussi de constater pas mal de caractéristiques techniques inédites dans cette suite. On sait désormais que le jeu sera compatible avec le mode 120hz pour peu que vous soyez équipé d'un câble HDMI 2.1 compatible et d'un téléviseur qui accepte cette fonctionnalité encore peu répandue sur console. De mémoire, les derniers modèles de téléviseurs Sony sont tous compatibles avec le 120hz, ce qui devrait garantir une fluidité encore plus accrue que le 60fps, déjà proposé dans le jeu. A l'heure où Gotham Knights a suscité la polémique en ne proposant que du 30fps (même pas stable) pour un jeu pourtant full next gen', l'arrive du mode 120hz sur God of War Ragnarök est donc accueillie avec joie de la part des joueurs technocrates. Voici autrement les différents modes techniques proposés dans le jeu dans sa version PS5 :

- Mode résolution favorisée : 4K + 30fps bloquées

- Mode performances favorisées : 1080p + 60fps bloquées

- Mode résolution favorisée High Frame Rate : 4K + 40fps bloquées (HDMI 2.1 requis)

- Mode performances favorisées High Frame Rate : 120 Hz, soit du 120fps espérés (HDMI 2.1 requis)



Si tout le monde pourra profiter du 60fps, seuls les personnes avec du gros matos next gen pourront obtenir un framerate supérieur, allant sans doute du 80 au 120fps dans le meilleur des cas.