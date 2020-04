The Last of Us 2 : les vidéos sur l'histoire du jeu auraient leaké à cause d'un développeur de Naughty Dog en colère...

Définitivement, The Last of Us Part 2 est un jeu maudit. Non seulement le jeu a vu sa date de sortie être repoussée par deux fois (il devait sortir dans un premier temps le 21 février 2020, puis le 29 mai 2020 et désormais, il n'a plus aucune date de sortie), mais en plus, le studio Naughty Dog a été au coeur d'une polémique autour du crunch, cette période où l'on demande aux développeurs de travailler plus que de raison pour respecter la date de sortie. Une enquête de Jason Shreier, ancien journaliste de Kotaku qui officie depuis quelques jours maintenant chez Bloomberg News, avait permis à des employés de Naughty Dog de dénoncer certaines pratiques au sein du studio californien, ternissant alors un peu l'aura et la réputation de la firme à l'origine de la grande saga Uncharted.







Il y a 15 jours très exactement, un insider qui se disait être un proche d'un employé de Naught Dog avait révélé toute l'intrigue de The Last of Us 2 sur les forums de 4Chan. Si le topic a été rapidement supprimé et l'affaire au final peu relayée par les médias, ses révélations nous laissaient croire que ce qu'il disait était loin d'être de fausses informations. Et rebelote ! Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour qu'un nouveau leak vienne encore saboter le travail de Neil Druckmann et de ses équipes. Depuis quelques heures en effet, des vidéos de The Last of Us 2 ont émergé sur YouTube. Des séquences de gameplay entière, des cinématiques importantes, mais aussi des passages bien précis qui n'ont qu'un seul but : saboter le jeu.



En regardant les vidéos (parce que oui, on les a toutes regardées, on est donc bien spoilés), on s'aperçoit qu'il s'agit d'une version debug PS4 et à en croire ce qu'il se dit sur 4Chan et Reddit, il s'agirait d'un employé de Naughty Dog qui aurait purement et simplement décidé de se venger suite à des soucis au sein du studio. On ne sait évidemment pas la teneur de la querelle interne, mais le mal est fait, d'autant que le divulgâchis est bien réel et surtout d'une importance colossale, au point où l'on sait exactement ce qui va se dérouler dans l'histoire, les personnages jouables, leur destinée et même la structure narrative. Quelle drame en effet.







Pour l'heure, aucune date officielle ne mentionne le retour de The Last of Us Part 2 dans les plannings de PlayStation, mais toujours selon des sources bien informées, il se pourrait que le jeu sorte le 26 juin prochain, juste pour le début de l'été. Ce qui signifie alors que Sony repousserait la sortie de Ghost of Tsushima. Peut-être en septembre, comme ce fut le cas en 2019 avec Spider-Man ; ça lui a plutôt bien réussi...