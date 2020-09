God of War Ragnarök : le jeu annoncé sur PS5, un 1er teaser et une fenêtre de sortie

God of War : Ragnarök. Aucune image du jeu à se mettre sous la dent, juste un teaser mentionnant "2021" comme fenêtre de sortie. Oui, c'est pour bientôt.On rappelle que GOD OF WAR est sorti en 2018 sur PS4, et que son réalisateur Cory Barlog avait laissé entendre qu'il n'en avait pas encore terminé avec la mythologie nordique. On en a la preuve aujourd'hui.