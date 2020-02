Mortal Kombat 11 : une affiche méga classe avec Spawn, ça donne envie

Après avoir intégré des stars comme le Terminator T-800 et le Joker à son casting déjà bien fourni, Mortal Kombat 11 accueillera bientôt une autre figure de renom en la personne de Spawn, héros culte de la bande-dessinée éponyme publiée pour la première fois en 1992. Assez peu présent dans la culture actuelle mais particulièrement renommé, l'alter-égo d'Al Simmons devrait tout à fait avoir sa place dans l'excellent jeu de baston et, d'ailleurs, i l se présentera dans un trailer officiel le 8 mars prochain.En attendant, les nouvelles le concernant ne manquent pas. Dernièrement, son design était révélé à travers sa figurine impressionnante bientôt commercialisée ; aujourd'hui, nous avons l'occasion de voir le violent justicier à travers une magnifique affiche le représentant lui et ce cher Shang Tsung. C'est tout ce que l'on a à se mettre sous la dent mais Dieu sait que cela donne envie. Jugez plutôt.