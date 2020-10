Mortal Kombat 11 : Rambo explose des crânes sans retenue dans un nouveau trailer, à voir ici

Si vous suivez un poil l'actualité autour de Mortal Kombat, vous devez savoir que John Rambo, le soldat culte du cinéma que l'on ne présente plus, rejoindra bientôt le casting dans le deuxième pack de Kombattants prévu. Prenant les traits d'un jeune Sylvester Stallone, le guerrier des temps modernes promet de jolis moments ensanglantés et, histoire de démontrer ses capacités impitoyables, s'affiche aujourd'hui dans un trailer lui étant entièrement consacré : voici plus de deux minutes de gameplay explosives (littéralement), montrant au passage un affrontement avec... le Terminator. Clairement, pouvoir opposer ces deux titants du Septième Art dans un jeu aussi bon et bourrin que Mortal Kombat 11, c'est un rêve de gosse.On rappelle que le jeu se proposera bientôt sous la forme d'une version "Ultimate", comprenant tous les DLC y compris l'extension Aftermath, qui arrivera d'ailleurs sur PS5 et Xbox Series X/S avec des améliorations techniques. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.