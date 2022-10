Mortal Kombat 12 : Ed Boon calme les fans de la série et entretient le suspense

Les fans de Mortal Kombat, qui ont écumé les salles d'arcade ou le bar du coin, sont parfaitement au courant : dans maintenant deux jours, la série fêtera ses 30 ans. Du coup, ils sont nombreux à penser que NetherRealm Studios profitera de l'occasion pour annoncer un tout nouvel épisode. Malheureusement pour eux, Ed Boon a tenu à calmer les choses. "Nous savons que vous êtes beaucoup à attendre avec impatience l'annonce de notre prochain jeu, et ça arrivera en temps voulu, a tweeté le créateur de la franchise. Pour le moment, c'est l'heure des 30 ans de Mortal Kombat. C'est ce que nous allons célébrer et ce sur quoi nous allons nous focaliser. L'annonce de notre prochain jeu n'aura pas lieu durant cet événement."Sur les réseaux sociaux, plusieurs inconditionnels de Mortal Kombat ont fait part de leur déception. Pourquoi ? Selon eux, si NetherRealm Studios ne compte pas officialiser quoi que ce soit lors des 30 ans de la série, c'est tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un nouveau Mortal Kombat. Par ailleurs, ils rappellent que le studio est aussi derrière la saga Injustice, et qu'il n'est donc pas impossible qu'un Injustice 3 soit dans les tuyaux. Et puisque l'on parle de super-héros, l'an passé, une rumeur laissait entendre que le studio travaillait sur un certain Marvel Fighters . Enfin, quant à Mortal Kombat 12, le journaliste Jeff Grubb (VentureBeat) avait indiqué durant l'été 2021 que son développement était à un stade avancé Bref, les pistes sont multiples, et finalement, on n'y verra plus clair que lorsque NetherRealm Studios aura décidé de s'exprimer sur le sujet.