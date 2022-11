Quel sera le prochain jeu de NetherRealm Studios (Mortal Kombat) ? La réponse d'Ed Boon

I3 or MK12 — Ed Boon (@noobde) 20 novembre 2022

Ed Boon, le directeur créatif de NetherRealm Studios, a organisé ce week-end un AMA sur Twitter, ce qui a bien évidemment permis aux fans de l'interroger sur le prochain jeu du studio. "Injustice 3 ou Mortal Kombat 12", a-t-il malicieusement répondu histoire d'entretenir le flou. En tout cas, ça écarte définitivement le fantasme d'un jeu de baston réunissant les super-héros Marvel et DC, Ed Boon ayant même avoué en 2019 avoir été contacté par Marvel pour créer un jeu de combat dédié aux personnages de l'écurie.Parmi les autres questions posées par la communauté, l'homme fort de NetherRealm Studios n'est pas encore en mesure de dire si le prochain jeu sortira uniquement sur Xbox Series S, Xbox Series X et PS5, ou si la Xbox One et la PS4 seront également concernées. Il promet aussi que le rendu 3D des combattants sera amélioré par rapport aux derniers titre sortis, et confie qu'il sera présent aux Game Awards 2022. Pour y présenter quelque chose ? A priori, non. Après, on n'est pas obligés de le croire sur parole.Enfin, il apprécierait qu'un studio ressusciter la série Bloody Roar qu'il semble apprécier manifestement.